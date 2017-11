Bombeiro que roubou colegas punido com aposentação compulsiva

Um funcionário do Corpo de Bombeiros do território foi obrigado a aposentar-se de forma compulsiva pelo organismo, depois de ter sido concluído um processo interno de investigação a um caso de furto que ocorreu em Outubro do ano passado e teve como palco o Posto Operacional Central da corporação. A informação foi esta terça-feira avançada pela emissora em língua chinesa da Rádio Macau, que adianta que o bombeiro em questão foi punido como aposentação compulsiva depois de alegadamente ter sido considerado culpado de furto.

Há um ano, em Outubro de 2016, nove bombeiros queixaram-se ao comando da Corporação de um alegado assalto aos cacifos do Posto Operacional Central, situado na margem do Lago Sai Van. O caso, que resultou em perdas na ordem das 3800 patacas, foi comunicado na altura à Polícia Judiciária.