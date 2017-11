Banco do Japão revê em baixa estimativas relativas à inflação

O organismo espera que a inflação se mantenha em 0,8 por cento até ao final do corrente ano fiscal, que termina, em território nipónico, em Março de 2018. O Banco do Japão reviu também as previsões relativas ao crescimento económico e as notícias não desagradam: a economia japonesa deve crescer até 1,9 por cento, estima o organismo.

O Banco do Japão (BoJ) voltou esta terça-feira a rever em baixa a previsão de inflação para o actual exercício fiscal, no termo da reunião mensal, em que também decidiu deixar intacta a política de flexibilização monetária.

O banco central nipónico situou em 0,8 por cento a estimativa relativamente à evolução do Índice de Preços no Consumidor (IPC) para o actual ano fiscal, que termina em 31 de Março de 2018, ou seja, menos três décimas relativamente ao cálculo anterior.

O Banco do Japão também reviu a previsão de crescimento da terceira economia mundial para o actual exercício, até 1,9 por cento – mais uma décima –, segundo o boletim trimestral de perspectivas económicas, aprovado no termo da reunião da junta de política monetária do banco central japonês.

A revisão em baixa do indicador da inflação é a terceira consecutiva por parte do Banco do Japão, respondendo à persistente debilidade do consumo doméstico que obstaculiza o desejado ‘empurrão’ do Índice de Preços no Consumidor.

O organismo prevê que os preços “aumentem de forma gradual a longo prazo”, apesar de assinalar que este avanço “não alcançou ainda o ritmo suficiente”, pelo que “será necessário continuar a analisar com atenção esta evolução”, referiu o documento.

No anterior relatório de perspectivas económicas, adoptado em Julho, o Banco do Japão atrasou a data para cumprir a meta a longo prazo de gerar uma inflação estável próxima dos dois por cento, apontando para o segundo trimestre de 2019.

O banco central japonês activou, em 2013, um gigantesco programa de flexibilização monetária para alcançar essa meta. No entanto, a queda dos preços do petróleo e o abrandamento económico global obrigaram o Banco do Japão a adiar o prazo de conclusão e a tomar medidas adicionais.

Na conclusão da reunião de dois dias, o banco central do Japão decidiu manter intacto o ambicioso pacote de medidas que havia apresentado.