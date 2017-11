Agnes Lam exige melhorias no trânsito na zona das Portas do Cerco

No passado dia 25 de Setembro, a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) reuniu-se com deputados e representantes das companhias de autocarros do território para discutir as alterações no terminal rodoviário das Portas do Cerco, tendo constatado um aumento da taxa de ocupação dos veículos após a divisão de rotas.

Agnes Lam instou o Governo a revelar que melhorias foram registadas após a alteração, questionando a eficácia da estratégia: “Já que a separação dos autocarros em paragens diferentes melhorou o trânsito na zona das Portas do Cerco, irá o Governo continuar a gastar balúrdios na renovação do terminal das Portas do Cerco?”, questionou ainda a académica.

De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, Agnes Lam procurou ainda saber se o Executivo poderia desviar mais autocarros dos casinos para a zona Este das Portas do Cerco, dando assim mais espaço aos autocarros que registam um maior fluxo de passageiros que passam no local.