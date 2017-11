Acidente rodoviário fez um morto na Avenida Dr. Rodrigo Rodrigues  

Um acidente de viação resultou na morte de um motociclista e na evacuação de cinco dezenas de crianças de um autocarro turístico. O acidente ocorreu na Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues às 8 horas da manhã de ontem. A vítima mortal, um indivíduo do sexo masculino de 49 anos, foi atropelado pelo autocarro turístico, tendo o corpo da vítima ficado debaixo da viatura.

De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, depois de uma investigação inicial, as autoridades consideraram que o autocarro envolvido na tragédia circulava a uma velocidade superior à permitida pela lei e embateu contra o motociclo que, depois, embateu contra um carro particular.

O autocarro turístico transportava 53 passageiros, incluindo as 50 crianças que foram posteriormente evacuados. Não foram registados feridos entre os passageiros.