Wynn Macau com lucros de 722,5 milhões de patacas no terceiro trimestre

Entre Junho e Setembro, as receitas da concessionária de jogo subiram 69 por cento em termos anuais homólogos. Os lucros da operadora totatalizaram mais de 722 milhões de patacas, muito à custa dos bons resultados alcançados pelo Wynn Palace e da melhoria de performance registada no Wynn Macau.

A Wynn Macau anunciou no final da semana passada lucros de 89,9 milhões de dólares no terceiro trimestre do corrente ano, recuperando das perdas de 8,6 milhões de dólares registadas no mesmo período de 2016.

De acordo com um comunicado enviado à bolsa da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong, no terceiro trimestre de 2017 a Wynn Macau, umas das seis operadoras de jogo do território, registou receitas totais de 1,1 mil milhões de dólares, entre Junho e Setembro, uma fasquia que é 69 por cento superior aos 682,7 milhões de dólares gerados pela empresa em igual período do ano passado.

Do total, 1,079 mil milhões de dólares correspondem a receitas dos casinos, ou mais 70,5 por cento comparando com o terceiro trimestre do ano passado.

A Wynn, que tem dois empreendimentos no território: o Wynn Macau, no centro da cidade em funcionamento desde 2006 e o Wynn Palace, a mais recente propriedade do grupo que abriu a 22 de Agosto no Cotai, a zona de casinos do território.

De acordo com o comunicado, a Wynn Resorts, que inclui as operações em Las Vegas, nos Estados Unidos, registou receitas de 1,6 mil milhões de dólares, ou mais 45,3 por cento em relação às receitas de 1,1 mil milhões de dólares auferidas entre Junho e Setembro de 2016.

O aumento das receitas foi justificado com os 555,3 milhões de dólares gerados pelo Wynn Palace e com os aumentos de 15,3 por cento das receitas do Wynn Macau, para 597,4 milhões de dólares, e de 7,6 por cento em Las Vegas, para 459,6 milhões de dólares. Macau, que figura como a capital mundial do jogo, é o único rincão do território chinês onde o jogo em casino é legal.

Os casinos de Macau fecharam o mês passado com receitas de 21.362 milhões de patacas, um aumento de 16,1 por cento relativamente ao período homólogo do ano passado, segundo dados oficiais.

Em 2017, as receitas mensais do jogo cresceram sempre a dois dígitos em termos homólogos, à excepção do primeiro mês do ano (+3,1 por cento), mas acima dos 20 por cento só entre Maio e Agosto.