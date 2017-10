Uma foto por dia

Viver entre os mortos: Michaela Sipalay alimenta o seu filho no interior de uma barraca construída sobre um jazigo no cemitério público da cidade de Pasay, a sul de Manila, a capital das Filipinas. A família de Sipalay é uma das mais de 300 famílias que vivem no cemitério e que partilham o espaço com mais de 40 mil mortos. Michaela ganha a vida a limpar campas e jazigos. Os cemitérios públicos da região metropolitana de Manila servem de casa a milhares de filipinos, de acordo com dadosdo próprio Governo de Manila. EPA/FRANCIS R. MALASIG

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...