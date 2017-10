Taxa de desemprego permanece nos dois por cento

A taxa de desemprego entre Julho e Setembro do corrente ano manteve-se nos dois por cento, permanecendo no mesmo nível registado no segundo trimestre, indicam dados oficiais divulgadas no final da semana passada.

De acordo com os números avançados pela Direcção dos Serviços de Estatísticas e Censos, a taxa de desemprego entre os residentes foi no mesmo período mais elevada (fixou-se em 2,7 por cento), não tendo conhecido, ainda assim, qualquer subida face aos valores obtidos entre Abril e Junho.

Do total dos quase 645 mil habitantes do territórios, cerca de 7700 indivíduos encontravam-se desempregados. O número representa um recuo de duzentas pessoas face aos valores obtidos no segundo trimestre do ano. Destes, 14,8 por cento procuravam o primeiro emprego.

A mediana do rendimento mensal fixou-se em 15 mil patacas, valor que não conheceu alterações face aos valores registados no segundo trimestre. Os serviços de Estatísticas e Censos destacam, em particular, o sector das lotarias , outros jogos de aposta e actividades de promoção de jogo, onde a mediana do rendimento mensal foi de 19. 300 patacas, uma valor que esconde uma quebra ligeira face ao valor de referência relativo ao primeiro semestre do ano.