Sónia Chan recebeu kaifong e operários

A secretário para a Administração e Justiça, Sónia Chan, esteve no final da semana passada reunida com representantes da União Geral das Associações dos Moradores e da Federação das Associações dos Operários. Os encontros serviram para que a governante auscultasse as opiniões de operários e kaifong, tendo em vista a preparação das Linhas de Acção Governativa para o próximo ano. Em discussão estiveram questões como “a criação de um novo órgão municipal sem poder político, a concretização do mecanismo de coordenação da produção legislativa, a simplificação dos procedimentos da autorização de licenciamento, o reforço da construção de instalações municipais e a governança ambiental dos bairros comunitários.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...