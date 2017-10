Serviço de registo de marcas de Hengqin estendido a empresas do território  

O Departamento Comercial e Industrial de Hengqin anunciou que vai estender a Macau o serviço de registo de marcas, segundo noticiou a emissora em língua chinesa da Rádio Macau. O anúncio foi feito ontem no decorrer da segunda reunião plenária da International Intellectual Property Alliance (Aliança de Propriedade Intelectual Internacional). De acordo com a Ou Mun Tin Toi, a extensão do registo de marca para o território vai permitir aos locais interessados em registar a sua marca no Continente usufruírem do “canal verde” criado pelo organismo.

Wu Chuangwei, director do Departamento Comercial e Industrial de Hengqin, disse que, desde o estabelecimento da Aliança, foi criado um sistema de supervisão de direitos de propriedade intelectual em Hengqin. O mecanismo inclui um sistema de cooperação com Macau com vista ao estabelecimento de protecção das marcas e serviços de propriedade intelectual entre fronteiras