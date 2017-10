“Se era para representar as tríades de certeza que não aceitaria”  

Manuel Silvério teve em “Condição Humana” a sua primeira experiência de representação. Ao PONTO FINAL, o antigo presidente do Instituto do Desporto contou como ultrapassou as dúvidas iniciais e como ajudou a moldar o guião que lhe foi proposto, de forma a aproximá-lo à realidade local.

Manuel Silvério juntou-se ao actor macaense Luís Nascimento, a Diogo Infante e ao João Catarré e ajudou a dar corpo à nova novela da TVI, uma produção que deverá chegar ao pequeno ecrã português em meados de Novembro. O antigo presidente do Instituto do Desporto (ID) integrou a parte das gravações de “Condição Humana” que tiveram Macau como pano de fundo, nas quais vestiu a pele do senhor Shang. Ao PONTO FINAL, Silvério confessou que, no princípio, sentiu “alguma dificuldade em aceitar” o convite mas acabou por se deixar convencer por “gostar do papel que ia desempenhar”: “Também gostei de como eles escreveram a pessoa que ia ser porque se era para representar as tríades de certeza que eu não ia aceitar”, contou entre risos.

À hesitação inicial juntou-se “um certo receio” ao ver a extensão do guião: “Neste momento quase que diria que já não tenho aquela cabeça para estar a decorar as coisas como antigamente”, confessa. No fim, Manuel Silvério não só aceitou o desafio – que se tornou a sua primeira experiência de representação – como também ajudou a moldar o guião de forma a aproximá-lo à realidade local.

“Também devo confessar que o texto original que eles me entregaram com uma semana de antecedência eu tive que ajustar um bocado com a minha própria linguagem, com a linguagem que eu geralmente uso. O texto foi ligeiramente adaptado para ser mais um diálogo de uma pessoa local”, desvendou.

Por exemplo, conta o antigo dirigente, “a dado momento eles diziam ‘rapariga, rapariga’. Bem, eu disse ‘rapariga, nós também usamos aqui em Macau mas muitas vezes nós costumamos referir mais ‘a senhora, a senhora’ ’. Não só porque é o meu costume, depois também porque ‘rapariga’ é como os brasileiros quando falam ‘rapariga’ já não é uma coisa boa. ‘Rapariga’, traduzindo para o chinês do continente é a menina da vida fácil”, explicou.

Apesar de os diálogos entre o senhor Shang e Margarida – a personagem assumida por Sara Prata – serem sempre em português, Silvério não terminou a sua participação em “Condição Humana” sem dizer umas palavras em chinês: “[A representação] foi essencialmente em português porque o diálogo todo que eu tive foi sempre com a Margarida. Só a parte final é que eu sugeri ao realizador para introduzir algum cantonense”, contou.

À frente das câmaras, Manuel Silvério interpretou o papel de “senhor Shang”, um ancião de Macau viúvo e sem descendentes, filho de um grande comerciante. Em sonhos, este velho residente viu a figura de Margarida, que depois encontra na primeira incursão da jovem ao território: “A Sara [Margarida] foi surpreendida por mim porque eu estive sempre a observá-la e a segui-la em Macau. Por isso também houve momentos de dúvida se eu ia raptá-la ou não”, revela. Dúvidas estas que o antigo presidente do Instituto do Desporto dissipa de imediato, ao adiantar que a sua personagem oferece a Margarida “uma relíquia que a vai ajudar noutras aventuras”.

Sem querer revelar demasiado, Manuel Silvério conta que as histórias que a sua personagem narrou a Margarida remontam a 1850, quando a fragata portuguesa D. Maria II chegou a Macau, embarcação esta que explodiu na Taipa e que provocou incêndios e “muitas mortes”. São, portanto, histórias verídicas as que o senhor Shang partilha com Margarida? “Sim, verídicas. São histórias muito interessantes que dão inclusivamente para fazer um episódio só sobre isso”, contou Silvério.

E por onde passaram estas duas personagens? “A minha cena com a Sara Prata iniciou-se na Biblioteca Sir Robert Ho Tung, depois passámos para o Jardim Lou Lim Ioc, depois a terceira imagem era o Largo de São Domingos e o Largo do Senado e depois finalmente no Templo de Lin Fong”, explicam.

TRÍADES EM PLENO SÉCULO XXI

As tríades assumem, em “Condição Humana”, um elemento central, ao ditarem o regresso de João Negrão – personagem encarnada por João Catarré – a Portugal, após ter enriquecido em Macau como o braço-direito de um empresário luso-chinês com ligações a uma tríade. Já Diogo Infante veste a pele de Manuel Wang, o líder de uma tríade em guerra com os seus rivais e que se vê obrigado a fugir para a Europa.

E o que pensa Manuel Silvério da representação das tríades no pequeno ecrã? “Eu acho que escolheram pessoas certas para representar as tríades de Macau, são chineses. [Em] Macau, que faz parte do grande continente chinês, falar de tríades quase que não é novidade porque as tríades existiram sempre em Macau como já existiam durante séculos e séculos na China. Por isso, eu penso que eles também foram felizes em como tentaram fazer a história à volta de Macau. Pelo menos as pessoas que eles escolheram para representar as figuras de tríades convencem muito”, considerou.