Procriação medicamente assistida em consulta pública em Dezembro

O Executivo vai submeter a consulta pública, em Dezembro próximo, um projecto de lei que tem por finalidade regular as técnicas de procriação medicamente assistidas. Num comunicado enviado à imprensa, a Direcção dos Serviços de Saúde lembra que em Maio foi tornada pública uma lista de instruções sobre a matéria. O organismo liderado por Lei Chin Ion considera, no entanto, que tais instruções não têm poder para resolver eventuais conflitos que se verifiquem no que à questão da procriação medicamente assistida diz respeito. Depois de concluída a consulta pública, o processo legislativo deve ser iniciado em meados de 2018, estima a Direcção dos Serviços de Saúde numa nota enviada à imprensa.

