Pessanha em destaque também na Guarda

Depois de Macau, de Coimbra, de Lisboa e do Porto, a Guarda. A cidade é a quinta a assinalar os 150 anos do nascimento de Camilo Pessanha, poeta que faleceu a 1 de Março de 1926 no território. A efeméride é assinalada com um programa de actividades que inclui, entre outras, uma performance artística, uma exposição de fotografia e a projecção de um documentário.

A Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço (BMEL), na Guarda, anunciou no final da semana passada que no mês de Novembro vai destacar a vida e a obra de Camilo Pessanha, no âmbito das comemorações dos 150 anos do nascimento do poeta.

O ciclo dedicado a Camilo Pessanha (1867-1926), considerado “um dos maiores representantes do simbolismo em Portugal”, segundo a BMEL, inclui duas exposições, uma conferência, uma performance e um documentário.

As actividades evocativas do poeta começam no dia 3 de Novembro com a abertura da exposição “Camilo Pessanha – um poeta ao longe”.

A mostra, organizada em oito núcleos temáticos, ilustra e documenta diferentes vertentes da vida e obra de Camilo Pessanha, abordando temáticas como a família, a juventude e o início da vida profissional, e “destacando a presença em Macau, onde foi professor, jurista, cidadão e a sua ligação à arte e à cultura chinesa”, refere a Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço numa nota enviada no final da semana passada à agência Lusa.

Segue-se, no dia 14, às 18:00, a conferência “Pessanha ou a poesia como vestígio”, que será proferida por Gustavo Rubim, professor de literatura na Universidade Nova de Lisboa: “A partir de alguns poemas de ‘Clepsydra’, única e problemática edição de poesia de Camilo Pessanha, Gustavo Rubin explicará que a fragilidade do livro decorre de uma meditação consistente sobre a fragilidade de todas as marcas e que ‘o poema é, pois, vestígio – não é símbolo'”, explica a fonte.

Nos dias 17 (às 17:00, 19:00, 21:00 e 23:00) e 18 (14:15 e 18:00) decorrerá a performance “Oráculo” pelo encenador, intérprete, músico e ‘designer’ Gil Mac: “Trata-se de uma performance intimista para que assista uma ou duas pessoas de cada vez. Uma experiência irrepetível inspirada no tarot. O destino transportado pelo baralho da vida de Camilo Pessanha e a sua ‘Clepsydra’, obra seminal do simbolismo português”, refere ainda a BMEL.

Segue-se, no dia 21, às 18:00, a exibição do documentário “Camilo Pessanha, um poeta ao longe”, de Francisco Manso. O público da Guarda é convidado a assistir a “uma incursão pela vida e obra de Camilo Pessanha”, as imagens dos lugares por onde passou, os depoimentos de especialistas, a voz do poeta evocada através da leitura de poemas e fragmentos de cartas dirigidas a amigos, em particular, a Ana de Castro Osório, é indicado.

O ciclo dedicado ao poeta encerra com a exposição de fotografia “O imaginário de Camilo Pessanha: foto ficções”, de Victor Belém, que estará acessível ao público a partir do dia 28 de Novembro.

A mostra será composta por um conjunto de 24 foto ficções da autoria do artista plástico Victor Belém (1938 – 2015) sobre o imaginário da vida e obra do poeta, cedidas pelo Museu do Oriente.

A organização refere que o trabalho “ilustra as várias fases da vida de Camilo Pessanha desde a juventude: a partida para Macau, o seu amor por Ana de Castro Osório e o tema do ópio e da morte”.

Considerado o expoente máximo do simbolismo em língua portuguesa, Camilo Pessanha nasceu em Coimbra, em 7 de Setembro de 1867, e morreu em Macau, em 1 de Março de 1926, onde vivia desde 1894.