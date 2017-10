Olhos no céu: Sistema de videovigilância da Estrada de D. Maria entra amanhã em funcionamento

O novo sistema de videovigilância instalado pelo Governo junto ao edifício sede da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) entra em funcionamento já amanhã. As câmaras têm por objectivo fiscalizar a situação viária e evitar irregularidades que possam afectar o escoamento normal do trânsito, explica a DSAT em comunicado. A iniciativa visa, sobretudo, garantir o acompanhamento em tempo real da situação do tráfego na Estrada de D.Maria II, bem como combater situações frequentes de estacionamento ilegal no troço da Estrada da Bela Vista. O mecanismo, reitera o Executivo, “tem como função auxiliar o Governo na execução da lei e nas denúncias ao Corpo de Polícia de Segurança Pública”.

