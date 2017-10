“O Castiço” distinguido no guia Michelin

O restaurante português “O Castiço” foi distinguido com o selo “Bib Gourmand” do guia Michelin para o próximo ano. A atribuição é conferida aos restaurantes que oferecem boa comida a preços moderados.

A lista deste ano da Michelin inclui mais oito estabelecimentos da restauração de Macau, com destaque também para o restaurante educacional do Instituto de Formação Turística, que esporadicamente coloca no cardápio pratos macaenses. Os restantes estabelecimentos distinguidos são estabelecimentos de comida chinesa.

Situado na vila da Taipa, “O Castiço” oferece pratos tipicamente portuguesa, como bacalhau à lagareiro, leitão, arroz de pato, entre outros. O seu dono, António Luís Ferreira, faleceu em 2013, mas o seu legado em termos de qualidade na cozinha tem perdurado pela mão do pessoal que se manteve no restaurante, sendo o único estabelecimento de comida portuguesa do território a integrar a lista do guia Michelin.

A selecção deste ano conta com 73 restaurantes de Hong Kong, sendo a maioria (71) estabelecimentos de comida asiática. As duas excepções são o Ciao e o Bombay Dreams, de comida italiana e indiana, respectivamente.

“A selecção destaca a riqueza culinária local, os nossos inspectores descobriram mais ofertas gourmet a preços atractivos”, referiu Michael Ellis, director internacional dos guias Michelin.