Mundial de Ralis: Ogier conquistou quinto campeonato consecutivo

O francês Sébastien Ogier (Ford Fiesta) conquistou este domingo o título mundial de ralis pela quinta vez consecutiva, ao terminar na terceira posição o Rali do País de Gales, 12.ª e penúltima prova do campeonato (WRC).

Ogier, de 33 anos, concluiu o rali no terceiro lugar, a 45,2 segundos do galês e companheiro de equipa Elfyn Evans, que conquistou o primeiro triunfo britânico em casa em 17 anos ao deixar o belga Thierry Neuville (Hyundai i20), vencedor da ‘power stage’, na segunda posição, a 37,3 segundos.

O terceiro lugar de Ogier – que este ano venceu em Monte Carlo e em Portugal – foi suficiente para celebrar antecipadamente o pentacampeonato e isolar-se no segundo lugar dos pilotos com mais cetros de sempre, atrás do compatriota Sébastien Loeb, que venceu nove.