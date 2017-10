Moto2: Miguel Oliveira triunfou no Grande Prémio da Malásia

O português Miguel Oliveira (KTM) venceu no domingo o Grande Prémio da Malásia de Moto2, 17.ª e penúltima prova do campeonato do mundo de motociclismo de velocidade, uma corrida que liderou do princípio ao fim.

O piloto natural de Almada conquistou a segunda vitória consecutiva, depois do triunfo na Austrália, ao cumprir as 19 voltas ao circuito de Sepang em 40.28,955 minutos, a uma média de 156 km/hora, impondo-se ao sul-africano Brad Binder, segundo a 2,387 segundos, e ao italiano Franco Morbidelli (Kalex), terceiro, a 6,878, que celebrou o título mundial.

O italiano, que partiu da ‘pole position’, ficou com o caminho facilitado para a conquista do título, devido à desistência do suíço Thomas Luthi (Kalex), na sequência da queda sofrida nos treinos e que provocou a fractura do astrágalo do pé esquerdo.

Miguel Oliveira dominou praticamente toda a prova, estabelecendo ainda o recorde de volta mais rápida em corrida, em 02.06,952 minutos, na oitava volta do Grande Prémio, afectado pela chuva nas últimas quatro voltas.

Após 17 das 18 provas do Mundial, Oliveira, que subiu pela oitava vez ao pódio na categoria – além dos dois triunfos, conta dois segundos lugares e quatro terceiros –, já garantiu o terceiro lugar final, ao somar 216 pontos, mais 26 do que o espanhol Alex Márquez.