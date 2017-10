Michelisz e Chilton vencem em Motegi. Tiago Monteiro cai para o quarto lugar

Tiago Monteiro terá que jogar uma cartada decisiva, entre 17 e 19 de Novembro, no Circuito da Guia, para manter vivas as esperanças de ainda conseguir conquistar o Campeonato do Mundo de Carros de Turismo, depois de ter caído para o quarto lugar da classificação geral, após a antepenúltima etapa da prova, que no domingo se disputou no Circuito japonês de Motegi.

O húngaro Norbert Michelisz (Honda) e o britânico Tom Chilton (Citröen) aproveitaram a ausência do piloto português e venceram anteontem as corridas japonesas do Campeonato do Mundo de Carros de Turismo (WTCC. Ausento por lesão, Tiago Monteiro caiu para o quarto posto da classificação.

No circuito de Motegi, Chilton venceu a primeira manga e Michelisz a corrida principal, enquanto o sueco Thed Bjork (Volvo), quarto e quinto, respectivamente, reforçou a liderança do campeonato, com 228,5 pontos. O piloto escandinavo tem agora 28,5 pontos de vantagem sobre Tiago Monteiro, quarto classificado da geral com 200 pontos.

Após oito das 10 provas do Mundial de WTCC, Tiago Monteiro, que falhou as últimas duas por estar a recuperar de um violento acidente ocorrido em 7 de Setembro, numa sessão de testes da Honda, em Barcelona, vê a conquista do Campeonato do Mundo tornar-se uma possibilidade cada vez mais remota.

O húngaro Norbert Michelisz subiu ao segundo lugar, com 212, mesmo depois de terem sido subtraídos os pontos conquistados na República Popular da China pela Honda, devido a irregularidades nos injectores, e o holandês Nicky Catsburg (Volvo) ao terceiro, com 209,5

O Campeonato do Mundo de Carros de Turismo prossegue em Macau, entre 17 e 19 de Novembro, e termina no Qatar, no último fim-de-semana do próximo mês.