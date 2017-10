Metro Ligeiro: Primeiras carruagens chegaram no domingo a Ká-hó

O território recebeu ao início da manhã de domingo a primeira série de carruagens que deverão equipar, a partir da recta final de 2019, o sistema de metro ligeiro do território. Composto por quatro carruagens e por dois veículos de manutenção, o conjunto de equipamentos chegou, aparentemente sem problemas de maior, ao Porto de Ká-Hó, onde foram iniciados de imediato os procedimentos de desalfandegamento, explica o Gabinete para as Infra-estruturas de Transportes (GIT) num comunicado enviado aos jornais.

Depois de concluído o processo de declaração alfandegária, as quatro carruagens e os dois veículos de manutenção deverão ser transportados para uma das estações da Linha da Taipa – a Estação do Oceano, na Avenida dos Jogos da Ásia Oriental – para que o material circulante seja sujeito a testes e a ensaios. O material deve ser transportado até à zona dos Jardins dos Oceanos o mais tardar no final desta semana e início da próxima, explica ainda o GIT. O organismo adianta que o processo de elevação dos dois veículos de manutenção está previsto para o próximo sábado. Já as quatro carruagens, sustenta o Gabinete para as Infra-estruturas de Transportes, deverão ser transportados na próxima semana. Tratando-se de um processo que exige grande cuidado, a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego e outros organismos envolvidos na transferência das carruagens deverão tomar medidas extraordinárias para assegurar que o material circulante é entregue nas melhores condições: “Durante o período de transporte, serão tomadas medidas provisórias de controlo do trânsito no troço da Avenida dos Jogos da Ásia Oriental da Taipa junto dos Jardins do Oceano, pelo que se solicita a atenção de todos os condutores”, escreve o GIT, na nota enviada às redacções.