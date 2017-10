“Meeet”, a nova startup que quer mudar a forma como se fazem compras  

Há uma nova marca de produtos turístico no território que pretende responder ao desenvolvimento do turismo na RAEM, com designs que fogem à oferta e aos produtos tradicionais. A “Meeet” apresenta hoje ao público o seu conceito de negócio, que inclui a utilização de uma máquina automática de vendas. A empresa vai lançar ainda uma colecção limitada em conjunto com o Festival de Compras de Macau, “Meeet Gala-Macau Shopping Festival OLÁ Series”. O lançamento terá lugar no Wynn Palace.

Ainda hoje, a “Meeet” vai apresentar outra colecção com a assinatura de uma outra marca local – a “Meeet Heritage” – que abrange porta-chaves, porta-copos ou postais “pop-up” que tomam a arquitectura dos edifícios na lista do Património Mundial da UNESCO.

As máquinas automáticas de vendas vão operar 24h por dia, sendo que cada uma delas vai disponibilizar diferentes gamas de produtos que podem ser adquiridos em patacas, dólares de Hong Kong, renmibi ou mesmo através do sistema Quick Pass. A empresa ainda não adiantou onde serão colocados os postos de venda.

As máquinas vão ainda reproduzir uma curta-metragem e “todas estas características vão, definitivamente, atrair o público a prestar-lhes atenção e experimentar uma nova forma de fazer compras, bem como testemunhar o objectivo de transformação de Macau numa cidade inteligente”, escreve a empresa em comunicado.

A “Meeet” é uma marca de turismo criativo e cultural de Macau, com produtos assinados por designers locais conhecidos no seio da indústria do território, mas que também já trouxeram para Macau alguns prémios internacionais.

A empresa quer responder ao crescimento da posição de Macau no turismo internacional e à demanda de presentes de qualidade no mundo inteiro. Da conceptualização do produto à produção final, “todos os produtos da ‘Meeet’ vão ao encontro das tendências criativas globais”.