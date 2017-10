Macau e Xangai realizam reunião de cooperação  

Macau e Xangai realizaram ontem a sua 15.ª reunião de cooperação, noticiou a emissora em língua chinesa da Rádio Macau. De acordo com a Ou Mun Tin Toi, ambos os lados confirmaram a eficácia dos mecanismos de cooperação entre a RAEM e a capital económica da China. No âmbito da reunião foram ainda discutidos temas como a troca de informações, a cooperação na área da investigação criminal tecnológica e o combate ao crime económico entre fronteiras.

No decorrer do encontro, os representantes de ambas as cidades analisaram o mecanismo de ligação actualmente em vigor, nomeadamente no que diz respeito à gestão de entradas e saídas entre os dois locais e o combate ao crime organizado, relacionado com drogas, jogo e terrorismo. Ambas as partes chegaram a acordo no que diz respeito à consolidação e aprofundamento do mecanismo de comunicação e investigação das autoridades policiais.