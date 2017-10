A ligação a Zhuhai da ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau deve estar concluída no próximo mês, de acordo com informações avançadas pela CCTV e citadas pela emissora em língua chinesa da Rádio Macau. O túnel que vai ligar Zhuhai à ponte vai ter um comprimento de 2,741 metros e terá seis vias, divididas por dois sentidos. Após a conclusão do túnel, a ligação de 13,43 quilómetros entre Zhuhai e a ponte deverá ser dada por rematada, assegura a CCTV.

