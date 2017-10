Li Qiang nomeado para a chefia do Partido Comunista em Xangai

O Governo Central nomeou para chefe do Partido Comunista (PCC) em Xangai, a ‘capital’ económica da China, Li Qiang, antigo assessor principal do Presidente da China, Xi Jinping, informou esta segunda-feira a imprensa local.

Li, de 58 anos, foi secretário do (PCC) na província de Jiangsu, uma das mais prósperas do país. Segundo o jornal de Hong Kong South China Morning Post, Li Qiang é “uma estrela em ascensão”, fazendo parte do grupo de alto quadros do regime próximos de Xi.

O político substitui Han Zheng, de 63 anos, um dos cinco novos membros nomeados por Xi para o Comité Permanente do Politburo do PCC, a cúpula do poder na China.

Xi obteve na semana passada um segundo mandato de cinco anos como secretário-geral do PCC, durante o XIX Congresso da organização.

Nas últimas três décadas, todos os secretários do partido em Xangai, com excepção de Chen Liangyu, que foi implicado num caso de corrupção, acabaram por ascender ao Comité Permanente do Politburo.