Lewis Hamilton campeão do mundo de Fórmula 1 pela quarta-vez

O piloto britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, conquistou no domingo (madrugada de segunda-feira em Macau) pela quarta vez o Mundial de Fórmula 1, apesar de ter sido apenas nono no Grande Prémio do México, 18.ª de 20 provas do campeonato de 2017.

A duas corridas do final do campeonato e com 50 pontos em disputa, Hamilton tem 333 pontos, contra os 277 do alemão Sebastian Vettel (Ferrari), que foi quarto no México, onde o holandês Max Verstappen (Red Bull) conquistou o seu segundo grande prémio da temporada.

Hamilton, que já tinha arrebatado o Mundial em 2008, 2014 e 2015, igualou os quatro ceptros do francês Alain Prost e do alemão Sebastian Vettel, ficando apenas atrás do alemão Michael Schumacher (sete) e do argentino Juan Manuel Fangio (cinco).