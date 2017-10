Leong Sun Iok defende alterações no modelo de atribuição dos vales de saúde  

O Chefe do Executivo garantiu, em Agosto, que a natureza e as especificidades dos vales de saúde – nomeadamente a sua validade e eventual substituição por um cartão – iriam ser revistas. Numa interpelação escrita, Leong Sun Iok, deputado eleito por sufrágio directo, vem agora questionar o Executivo quanto ao andamento e direcção do estudo sobre o Programa de Comparticipação nos Cuidados de Saúde e também sobre os prazos para levar a cabo eventuais alterações.

Entende o parlamentar que “muitos residentes esperam ver estendida a duração dos vales de saúde de forma a poderem acumulá-los em caso de necessidade”: “Os Serviços de Saúde estipularam inicialmente um prazo para incentivar os residentes a cuidarem da sua saúde, mas agora qualquer cuidado médico custa muito mais do que a ajuda oferecida pelo Governo e o vale de 600 patacas não é suficiente para cobrir uma consulta”, escreve Leong Sun Iok. “É extremamente necessário rever esta situação”, frisa.

No âmbito do Programa de Comparticipação nos Cuidados de Saúde, os titulares de bilhete de identidade de residente (BIR) permanente da RAEM podem obter vales de saúde no valor global de 600 patacas. Os cupões emitidos no corrente ano só podem ser utilizados até 31 de Agosto de 2018 e são apenas aplicáveis às unidades privadas de saúde que não receberam financiamento ou subsídio do Governo ou que aderiram a este programa. Os vales podem apenas ser transmitidos ao cônjuge, pais e filhos, desde que sejam titulares do BIR permanente da RAEM.