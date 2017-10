Jovens capoeiristas brilharam no Cotai  

O empreendimento “Caesar’s Club” acolheu durante quatro dias o “CapoFest 2017”, torneio destinado a jovens entre os três e os 14 anos de idade que reuniu mais de uma centena de praticantes de capoeira oriundos de países e regiões como Macau, Hong Kong, o Canadá, o Japão, as Filipinas, a Malásia, os Estados Unidos e o Cazaquistão, entre outros.

Os jovens capoeiristas locais estiveram em destaque, ao conseguirem conquistar várias medalhas, não dando hipótese à concorrência: “Foram quatro dias de festival, de quinta-feira a domingo. Tivemos pelo menos sete federações que vieram competir, incluindo França, o Cazaquistão, o Japão e o Canadá. Em todas as competições Macau conseguiu bons resultados, algumas só com atletas locais entre os primeiros”, referiu Jackeline Almeida, gestora de projectos da Associação Desportiva e Cultural de Capoeira de Macau (ADCCM). A colectividade foi uma das organizadoras da iniciativa juntamente com o Grupo Axé Capoeira e a Federação Asiática de Capoeira, organismo presidido pelo Mestre Eddy Murphy e que foi formalmente criado à margem do evento.

“A Federação pretende dar oportunidade aos atletas de capoeira, não só de Macau mas de toda a Ásia. Já temos 11 países associados ao organismo para dar apoio, junto com a ajuda de sectores privados de Macau e outros países, a dar continuidade ao trabalho desenvolvido aqui na Ásia”, acrescentou Jackeline Almeida, em declarações ao PONTO FINAL.

A gestora de projectos da ADCCM adiantou ainda que a Federação Asiática de Capoeira tem já planeadas três competições mundiais para o próximo ano, que serão realizadas em Macau, nas Filipinas e no Cazaquistão. Os certames abrem as portas a novas oportunidade para os atletas da RAEM brilharem e conquistarem mais medalhas para o território.