Jantar de gala reúne 150 mil patacas para a Orbis

Os 130 convidados que neste domingo participaram num jantar de gala no hotel Ritz-Carlton doaram um total de 150 mil patacas para a organização não-governamental Orbis. A refeição foi preparada por cinco chefs do “Le Club Des Chefs des Chefs”, aos quais se juntaram quatro cozinheiros de outros tantos restaurantes do Galaxy Resort.

Ontem, os alunos do Instituto de Formação Turística tiveram, por sua vez, oportunidade de ter um encontro com os chefs do “Le Club Des Chefs des Chefs”. Os cinco chefs convidados foram: Fabrizio Boca, responsável pela cozinha do Palácio do Quirinal, a residência oficial do Presidente italiano, Christian Garcia, cozinheiro do Príncipe Alberto do Mónaco, Jerome Rigaud, chefe executivo de Vladimir Putin, Hu Tao Cheng, antigo responsável pelos banquetes e jantares de gala servidos no Grande Palácio do Povo e ainda Julien Dugourd, pasteleiro do hotel Chateau de la Chévre d’Or. Aos cozinheiros convidados juntaram-se Bill Fu, do restaurante Lai Heen, Antimo Merone, do Otto e Mezzo Bombana, Andrea Fioravanti, do Terrazza e Akira Hayashi, do Yamazato.

A Orbis encontra-se a dinamizar, entre os meses de Setembro, Outubro e Novembro, um conjunto de actividades que integram a campanha “Action for Sight”. Durante o próximo mês, a organização não governamental vai continuar a desenvolver acções de sensibilização nas escolas e empresas do território. Paralelamente está a decorrer também uma campanha de recolha de donativos que serão depois encaminhados para a sede da organização, estabelecida em Nova Iorque.

A Orbis foi fundada em 1982 e desde então tem-se dedicado à prevenção e cura da cegueira. Actualmente, a organização não governamental desenvolve projectos nos Camarões, na Etiópia, no Bangladesh e no Peru. Um dos programas chama-se “Flying Eye Hospital” e consiste num hospital escolar oftalmológico a bordo de um avião que permanece num determinado país entre três a quatro semanas.