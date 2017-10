Incêndios: Gonçalo Lobo Pinheiro doa receita de venda de livros

Gonçalo Lobo Pinheiro, fotojornalista português radicado em Macau, vai doar a receita da venda de 40 exemplares do seu livro “Macau 5.0” à população afectada pelos incêndios em Góis, ocorridos em meados deste mês.

Depois dos incêndios de Junho, o concelho de Góis – de onde é originária a família paterna do fotógrafo – voltou a ser afectado em Outubro, podendo a área ardida “ascender aos cinco mil hectares, com forte incidência nas manchas florestais, objecto de exploração económica, tendo atingido de forma violenta 40 aglomerados populacionais”, indicou Gonçalo Lobo Pinheiro.

Cada exemplar do livro, que exibe 300 fotografias a preto e branco da Macau contemporânea e tem prefácio do escritor português José Luís Peixoto, custa 250 patacas.

As centenas de incêndios que deflagraram a 15 de Outubro, o pior dia de fogos do ano segundo as autoridades, provocaram 45 mortos e cerca de 70 feridos, perto de uma dezena dos quais graves.

Os fogos obrigaram a evacuar localidades, a realojar as populações e a cortar o trânsito em dezenas de estradas, sobretudo nas regiões Norte e Centro do país.

Esta é a segunda situação mais grave de incêndios com mortos em Portugal, depois da tragédia que se abateu sobre Pedrógão Grande, em Junho deste ano, em que um fogo alastrou a outros municípios e provocou, segundo a contabilidade oficial, 64 mortos e mais de 250 feridos.

Nascido em Lisboa, em 1979, Gonçalo Lobo Pinheiro colaborou com vários órgãos de comunicação social e é actualmente coordenador fotográfico da Revista Macau, do Gabinete de Comunicação Social do Governo da Região Administrativa Especial de Macau.