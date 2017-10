Idosos: Regime de Garantias aprovado com críticas dos deputados

Pouco concreto e com uma aplicação pouco definida. O Regime Jurídico de Garantias dos Direitos e Interesses dos Idosos foi na sexta-feira aprovado na generalidade pelo hemiciclo, mas o Executivo não escapou às críticas dos deputados. O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura defendeu que os residentes do território têm a responsabilidade de não voltar as costas aos idosos. Pereira Coutinho considera que o diploma não tem muito a oferecer.

Na sessão de sexta-feira da Assembleia Legislativa foi aprovado na generalidade o Regime Jurídico de Garantias dos Direitos e Interesses dos Idosos, um diploma que alguns deputados consideraram pouco concreto.

A lei enumera os compromissos do Executivo com os idosos, garantindo prestação de cuidados de saúde gratuitos, alimentação e habitação para os mais carenciados, condições de acessibilidade em transportes e serviços públicos, isenção de tarifas na utilização de equipamentos culturais e desportivos, entre outros. O diploma compromete também o apoio do Governo aos prestadores de cuidados aos idosos, ainda que não seja especificado de que modo.

No que toca aos litígios civis entre os idosos e a família em matéria de prestação de alimentos, habitação ou património, é previsto que o Instituto de Acção Social medeie uma conciliação, antes de avançar para fase judicial.

A lei menciona também o apoio do Executivo ao emprego dos idosos que o desejem, criando programas de formação ou concedendo louvores às empresas que os empreguem, entre outras medidas.

É prevista ainda a criação de “um mecanismo de avaliação unificada, de encaminhamento e de espera relativo aos candidatos que requerem o serviço de internamento nos lares e outros serviços de cuidados permanentes”.

Vários deputados sublinharam a dificuldade de muitas famílias em tomarem conta dos idosos, tendo em conta que muitos têm problemas de saúde e que os filhos trabalham, acabando por optar pelos lares, onde as vagas escasseiam, como solução.

Ainda assim, o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, frisou que “o Governo tem uma política muito clara de incentivo às pessoas para cuidarem dos seus idosos em casa”: “Se colocarmos os nossos idosos em asilos ou lares podemos imaginar qual vai ser o número, todas as despesas que isso implica (…) Temos essa responsabilidade de cuidar dos nossos pais”, afirmou.

José Pereira Coutinho foi um dos que apontou o dedo à falta de concretização do regime: “Com base neste diploma não vou conseguir extrair alguma coisa que me proteja, vou ter de ler leis avulsas. Não me dá aquela estrutura para dizer a esta ou aquela entidade: “Vocês têm de respeitar esta lei'(…) É como uma laranja, ao espremer não sai muito sumo que os idosos possam beber deste diploma. Isto aqui, francamente, não chega, defendeu o também presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau.

Em 2016, o território contava com 9,8 de população idosa, com as previsões a apontarem para um aumento até 20,7 por cento até 2036.