Numa nota de condolências, o Instituto de Acção Social (IAS) expressou o seu pesar pela morte de um utente de um lar de idosos. O organismo endereçou as suas condolências aos familiares da vítima e disponibilizou-se a prestar a assistência necessária, nomeadamente apoio psicológico aos outros utentes do lar e aos funcionários do organismo. O IAS indicou que designou funcionários para acompanharem o caso que está a ser investigado pela polícia.

