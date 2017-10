Ho Iat Seng exortado a intervir após Chan Chak Mo dizer que “não sabe ler português”

Numa carta enviada ao presidente da Assembleia Legislativa (AL), o deputado José Pereira Coutinho exortou Ho Iat Seng a intervir, depois de lhe ter sido negado um pedido de deliberação apresentado ao presidente da segunda Comissão Permanente do hemiciclo, Chan Chak Mo. Na missiva, o deputado eleito por sufrágio directo explica que, na tarde de sexta-feira, foi abordado por uma funcionária da Divisão de Relações Públicas da Assembleia Legislativa que o informou de que o seu pedido tinha sido rejeitado e devolvido por Chan Chak Mo que alegou “não saber ler português”.

Relembra Pereira Coutinho que, “nos termos do artigo 36º do Capítulo I do Título III do Regimento da Assembleia Legislativa, os trabalhos da Assembleia Legislativa são conduzidos em qualquer das línguas oficiais da RAEM, assegurando-se sempre a respectiva tradução”. O parlamentar escreve ainda que, “mais preceitua o artigo 9º da Lei Básica que, além da língua chinesa, pode usar-se a língua portuguesa nos órgãos executivos, legislativo e judiciais da RAEM, sendo também o português língua oficial”.

Em causa está uma carta que o também presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública (ATFPM) endereçou a Chan Chak Mo, na qualidade de presidente da Segunda Comissão Permanente, e também a Vong Hin Fai, presidente da terceira comissão permanente. Pereira Coutinho anunciou o envio das missivas em conferência de imprensa na quinta-feira. Na ocasião, o deputado defendeu que, “sendo a AL a casa do povo deve estar disponível para toda a população”. O facto de integrar apenas a terceira comissão, considera o parlamentar, não é impedimento de fazer pedidos pelas Comissões das quais não faz parte. As duas cartas exortavam os presidentes de cada comissão a realizarem as suas reuniões à porta aberta.

Com Chan Chak Mo a recusar o pedido de deliberação por “não saber ler português”, Pereira Coutinho vem assim pedir a intervenção de Ho Iat Seng para analisar “o incumprimento das disposições legais acima referidas” e “evitar que estas situações no futuro não venham a repetir-se”.