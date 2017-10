Hemiciclo voltou a vetar discussão da Lei Sindical

Nona proposta, nono chumbo. A Assembleia Legislativa vetou o projecto de lei de regulamentação da Lei Sindical apresentado por José Pereira Coutinho com doze votos a favor e 15 contra dos deputados com assento no hemiciclo. Ella Lei criticou a demora do Executivo na apresentação da sua própria proposta, lembrando que a regulamentação da Lei Sindical é um direito inscrito na Lei Básica.

A Assembleia Legislativa (AL) voltou a chumbar na sexta-feira, pela nona vez, um projecto de lei sindical, apesar de se terem feito ouvir críticas de vários deputados à demora do Governo em regulamentar um direito previsto na Lei Básica.

A Lei Básica consagra, no artigo 27.º, que os residentes do território gozam da “liberdade de organizar e participar em associações sindicais e em greves”, no entanto tal nunca foi regulamentado.

Desde a transferência de Macau para a República Popular da China, em 1999, o deputado José Pereira Coutinho apresentou vários diplomas sobre a matéria, bem como alguns parlamentares da ala dos operários.

Tal como nas ocasiões anteriores, o hemiciclo não aprovou o projecto, exatamente com a mesma votação dos últimos dois diplomas sobre a matéria: dos 33 deputados que compõem a Assembleia Legislativa, 12 votaram a favor, 15 contra.

Apesar de a maioria votar contra, foram os deputados que apoiavam a ideia que mais pediram para falar: “Na Lei Básica isto está consagrado, porque não encaramos com seriedade? Se não conseguimos produzir uma Lei Sindical, quais são as consequências? (…) Devido à falta de uma Lei Sindical estamos a fugir a determinadas matérias nomeadamente à negociação colectiva”, lamentou Ella Lei, da Federação das Associações de Operários de Macau.

Sulu Sou, do campo pró-democracia, lembrou que esta é uma matéria sobre a qual as organizações internacionais têm vindo a pressionar Macau, com o Executivo a “empurrar responsabilidades” dizendo que “não há consenso na sociedade” sobre o assunto: “Porque é que o sector empresarial tem tanto medo? A Lei Sindical não é um instrumento para ser usado pela parte laboral para gerar conflitos, para ameaçar o patrão, é para promover uma oportunidade de conversa entre ambas as partes”, sublinhou.

No final do ano passado, o Governo anunciou o lançamento de um concurso público para adjudicar um estudo sobre as condições para a regulamentação de uma Lei Sindical. Este estudo só deve estar concluído em meados de 2018.