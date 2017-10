Governo vai construir nova passagem superior na Avenida da Amizade

Num futuro não muito distante, deverá ser possível caminhar entre o Terminal Marítimo do Porto Exterior e a entrada para a Doca dos Pescadores sem que seja necessário descer ao nível da rua. A novidade foi avançada pela Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT), que anunciou no domingo a intenção de promover a construção de uma passagem superior para peões que possa interligar as duas estruturas do género que já existem na zona. A obra, que vai ligar as passagens aéreas existentes junto à Rua do Terminal Marítimo e junto ao Terminal Marítimo propriamente dito, tem por objectivo “facilitar a circulação de residentes e turistas”.

Num comunicado enviado às redacções, a DSSOPT adianta que presentemente decorre a fase de realização do concurso público, com o organismo a prever que a obra tenha início no primeiro trimestre de 2018. Com um comprimento de cerca de 150 metros, a nova estrutura será construída com recurso a aço e não terá qualquer saída ou entrada para peões. A empreitada, que terá que estar concluída num período máximo de 380 dias, prevê ainda a instalação de elevadores dotados de equipamentos destinados a eliminar as barreiras arquitectónicas.

Na nota de imprensa, a Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes explica, ainda, que a obra não será conduzida no pavimento rodoviário, pelo que a circulação não será afectada. O prazo para entrega de propostas termina a 20 de Novembro, com as candidaturas a serem abertas ao início da manhã do dia seguinte.