Governo chinês vai criar comissão anti-corrupção

O Governo Central vai activar, no próximo ano, uma comissão anti-corrupção, paralela à do Partido Comunista da China (PCC) que puniu um milhão e meio de altos funcionários por más práticas nos últimos cinco anos, informou esta segunda-feira o jornal Global Times.

A comissão nacional, que vai depender do governo em vez de estar adstrita ao Partido Comunista Chinês, vai alargar a todo o território chinês sistemas já aplicados de forma experimental em Pequim e nas províncias de Shanxi (norte) e Zhejiang (leste), de acordo com o jornal em inglês do grupo do Diário do Povo, órgão central do PCC.

O anúncio da nova ferramenta anti-fraude foi feito depois da primeira reunião, no domingo, da comissão de inspecção e disciplina do Partido Comunistasob a nova liderança de Zhao Leji, em substituição de Wang Qishan que, nos últimos cinco anos, foi um dos líderes mais influentes do regime.

Zhao Leji afirmou no primeiro acto público como chefe do órgão máximo anti-corrupção do partido que a campanha vai continuar durante o seu mandato, com vista à conquista de uma “vitória total” contra a fraude no seio da formação.

Zhao, de 60 anos, também se tornou na semana passada um dos sete membros do Comité Permanente do Politburo, a cúpula do poder no Continente, encabeçada pelo Presidente do país e secretário-geral do PCC, Xi Jinping.