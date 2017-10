“Fishballs” conquistam prata em torneio de pólo-aquático em Hong Kong

A equipa sénior de pólo-aquático Fishballs Macau conquistou no fim-de-semana a medalha de prata na Taça Lufthansa no âmbito da 5.ª edição do Torneio Internacional de Pólo-Aquático de Praia de Hong Kong.

Disputada na sua versão mais reduzida – com equipas de apenas quatro jogadores e à melhor de três parciais – o conjunto de Macau entrou em prova no sábado e não teve dificuldades para derrotar a equipa local do BGI em dois parciais (3-0 e 5-1). O resto do dia, no entanto, decorreu de forma menos conseguida, com derrotas diante dos Beach Uncles e Beach Dudes, ambos de Hong Kong, e ainda da equipa Poseidon, de Xangai. A formação da capital económica da China era a grande favorita à vitória e acabaria por revalidar o título.

O triunfo no primeiro encontro, contudo, permitiu à equipa de Macau apurar-se para o encontro decisivo da Lufthansa.

No domingo, a formação da RAEM discutiu o troféu com a South China Athletic Association (SCAA) e com a Universidade de Ciência e Tecnologia, dois encontros que terminaram em igualdade desfeita apenas no saldo de golos, contra e a favor dos “Fishballs”, respectivamente.

Na final, “Fishbals” e SCAA voltaram a defrontar-se, com a equipa de Hong Kong a vencer o primeiro parcial (4-2) e os de Macau o segundo (3-0), sucumbindo depois no terceiro período (3-0) a favor do South China.

No escalão júnior, os Fishballs Macau viram-se também afastados do ouro pela formação jovem do South China Athletic Association, acabando por ficar com a medalha de prata.