Experiência “muito positiva” no Japão com a Guia no horizonte

Filipe Clemente de Souza não conseguiu repetir em Motegi a façanha alcançada em Ningbo, onde conquistou pontos e assinou uma estreia auspiciosa na edição deste ano do Campeonato do Mundo de Carros de Turismo. Porém, o piloto macaense não tem dúvidas de que a deslocação ao Japão se saldou por uma experiência “muito positiva” tendo em vista o Grande Prémio de Macau, onde vai procurar garantir um triunfo que lhe escapou por muito pouco no ano passado.

Pedro André Santos

Depois de uma estreia auspiciosa no Campeonato do Mundo de Carros de Turismo (WTCC), no Circuito continental de Ningbo – que lhe valeu a conquista de pontos – Filipe Clemente de Souza acabou por sentir mais dificuldades no Japão, muito por culpa de problemas a nível do motor e dos aguaceiros que se abateram sobre o Circuito Internacional de Motegi.

“Na primeira corrida o carro esteve melhor. Consegui fazer melhores tempos e a diferença para os primeiros não foi muita. Na segunda corrida a chuva fez-se sentir com maior intensidade e o ‘safety car’ entrou em pista por duas vezes, por isso a organização decidiu interromper a corrida porque era muito perigoso”, lamentou o piloto macaense, que terminou em 15º e 16º nas duas corridas.

No entanto, o objectivo – que passava pela preparação para o Grande Prémio de Macau – acabou por ser alcançado, deixando o piloto a postos para um triunfo no Circuito da Guia: “Tive um pouco de azar porque apanhei chuva nas duas corridas, mas aprendi muitas coisas, e foi importante para ganhar mais experiência. Foi muito positivo. Na primeira corrida não tinha nada a perder. O carro é novo, tal como a equipa, e o circuito já o conhecia. Na segunda corrida tinha o pensamento de ir mais longe mas o carro teve problemas, por isso não estive tão bem como esperava”, disse o piloto de Macau, em declarações ao PONTO FINAL.

Em jeito de comparação, Filipe Clemente de Souza sublinhou que os carros com que competiu e com que vai correr em Macau “não são muito diferentes”, já que ambos apresentam um motor 1600cc turbo e chassis de fábrica: “São semelhantes, só a marca é que não é igual e a afinação será diferente. Estou só a pensar se o carro estará bem. Estou confiante e com o pensamento igual ao que nutria no ano passado, o de terminar no primeiro lugar. Estas duas corridas serviram como uma boa preparação para ganhar ritmo para o Grande Prémio de Macau, para aprender mais e estar melhor preparado”, acrescentou.

O piloto macaense – que vai competir em Macau ao volante de um Chevrolet Cruze – acabou por beneficiar da desqualificação dos pilotos da Honda da prova de Ningbo por violação das normas a nível dos injectores de combustível, fazendo com que Filipe de Souza “saltasse” do 10º para o 6º lugar na primeira corrida disputada na República Popular da China.

Depois das duas provas do Campeonato do Mundo de Carros de Turismo em que participou, o piloto de Macau adiantou que vai fazer “os últimos testes” em Zhuhai na próxima semana, esperando estar na máxima força para conquistar a Taça CTM.