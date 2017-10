Evento de boxe focado na iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota” juntou 24 atletas  

Macau acolheu, ao longo de cinco dias, a Conferência Anual da Federação Internacional de Boxe subordinada à iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota”. À margem do evento , o território acolheu uma competição de dois dias que juntou alguns dos melhores pugilistas da República Popular da China, da Rússia, das Filipinas e da Tailândia, num certame em que esteve em causa a disputa do cinturão de ouro da IBF.

Associações de boxe, gestores de ginásios, agentes e profissionais ligados ao mundo do boxe juntaram-se em Macau para a Conferência Anual da Federação Internacional de Boxe, iniciativa que foi este ano subordinada ao projecto “Uma Faixa, Uma Rota”.

Ao longo de cinco dias houve lugar a reuniões entre profissionais do pugilismo oriundos dos quatro cantos do mundo para discutir o desenvolvimento integrado da modalidade, as capacidades de Macau a nível do entretenimento e o progresso em geral do desporto na China na actualidade. Os aficcionados do boxe tiveram como destaque o “IBF Silk Road Championship Tournament”, que juntou 24 atletas oriundos da República Popular da China, da Rússia, das Filipinas e da Tailândia, para disputar o “cinturão de ouro” em várias categorias sancionadas pela International Boxing Federation.

A 28 de Outubro, o público presente no Wynn Palace vibrou com a disputa do título feminino da IBF na categoria peso-mosca entre Cai Zongju e a filipina Gretchen Abaniel, tendo a chinesa acabado por levar a melhor após decisão dos juízes, defendendo o título com sucesso. Igualmente em destaque esteve o combate entre Meng Fanlong e Emmanuel Danso para o campeonato de pesos-médios da Federação Internacional de Boxe, tendo o primeiro conseguido conquistar o tão almejado cinturão de ouro.

Os vencedores tiveram uma dupla vitória, já que a conquista do cinturão deste torneio garante entrada no ranking mundial da IBF, permitindo assim aos seus titulares a possibilidade de competir com campeões mundiais da modalidade.

“Macau está também a tirar partido do desenvolvimento acelerado da indústria desportiva na China em termos de desporto e turismo. O desporto pode ultrapassar quaisquer barreiras e o desenvolvimento integrado desta e de outras indústrias pode não só contribuir para elevar o nome do território, como também fomentar o espírito desportivo da população”, disse Liu Yahuang, membro do Comité Central do Partido Comunista da China e presidente da Associação do Serviço de Turismo de Macau.

Ainda de acordo com um comunicado da organização, a “noite de combates” foi composta por uma “série de rituais”, começando desde logo pelo hino da República Popular da China, paralelamente ao içar da bandeira nacional num ecrã de grandes dimensões por cima do ringue. Antes ainda de os pugilistas entrarem em cena, o comité organizador realizou uma demonstração especial do cinto de ouro que seria posteriormente atribuído aos vencedores. O cinturão foi concebido especialmente para o certame, o primeiro enquadrado na iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota”, acrescenta a organização.

A atribuição de cintos dourados tem também outro significado, contando com uma parte branca que representa “o espírito sagrado e puro da Rota da Seda e do boxe”, e uma superfície dourada que expressa “o deserto da Rota da Seda em terra”. As tonalidades brancas apontam ainda para a componente marítima da Rota da Seda.