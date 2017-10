Ella Lei considera revisão da Lei das relações de trabalho um recuo    

A deputada Ella Lei defende que o regime relativo ao trabalho a tempo parcial enfraquece e debilita a protecção dos direitos dos trabalhadores. A deputada vai mais longe e considera mesmo que a revisão da Lei das relações de trabalho é um recuo.

Elisa Gao

Quatro deputados da Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM) – Ella Lei, Leong Sun Iok, Lei Chan U e Lam Lon Wai – distribuíram panfletos ao longo da tarde de ontem junto ao Jardim da Cidade das Flores, na Taipa. Os parlamentares recolheram opiniões públicas sobre a revisão da Lei das relações de trabalho e o regime sobre o trabalho a tempo parcial.

Aos jornalistas, Ella Lei relembrou que a Lei das Relações de Trabalho, desde que foi implementada, não excluiu os trabalhadores a tempo parcial e todos os tipos de trabalhadores residentes têm sido protegidos em igualdade de circunstâncias: “O texto de consulta relativo definiu que os trabalhadores a tempo parcial não serão pagos pelos feriados durante a semana, feriados obrigatórios, baixa por doença e não vão ser compensados legalmente por trabalharem horas extra, nem por trabalharem nos feriados. A dispensa da compensação e a contribuição compulsória para a segurança social será cancelada. Estas sugestões são ridículas e resultam da protecção legal de trabalhadores a tempo parcial. São um grande recuo na Lei das relações de trabalho”, disse a deputada aos jornalistas.

A deputada, eleita para o hemiciclo por sufrágio directo, sublinhou que a revisão da legislação faz com que estes trabalhadores sejam considerados de segunda classe: “É completamente contra o princípio legal da Lei das relações de trabalho e contra a promessa do Governo fez. As bases dos direitos dos trabalhadores não podem conhecer um recuo”, defende.

Ella Lei defendeu ainda que, depois de definido o número de horas de trabalho a tempo parcial, “a protecção dos trabalhadores a tempo parcial vai ser nula e isto é totalmente inaceitável”. Por outro lado, a deputada frisou que ainda que a revisão da Lei das relações de trabalho tenha estabelecido sete prioridades, “a licença de paternidade paga e o sistema de compensação relativo às férias e feriados sobrepostos podem ser revistos primeiro; estes dois recolheram consenso social”.

Os quatro deputados vão continuar a recolher as opiniões dos residentes até ao final desta semana. No panfleto distribuído aos cidadãos, propõe-se a adição de cinco dias de licença de paternidade paga e o sistema de compensação para os feriados e férias sobrepostos, bem como acrescentar 14 dias de licença de maternidade paga e aumentá-la gradualmente para 90 dias. Os membros da Federação das Associações de Operários de Macau contestam a decisão de proibir definitivamente a substituição de feriados obrigatórios por feriados públicos e, no que respeita aos trabalhadores que trabalhem nos feriados, esclarecem que estes não podem ser compensados apenas com dias de folga e não com dinheiro. Os cidadãos podem ainda manifestar outras opiniões no formulário entregue pelos deputados, sendo que todas as opiniões recolhidas serão submetidas à Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais.