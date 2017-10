Cozinheiros do “Le Club des Chefs des Chefs” trocam experiências com alunos do IFT  

Mais de 90 alunos e professores do Instituto de Formação Turística participaram numa sessão de troca de experiências com o fundador e seis chefs do “Le Club des Chefs des Chefs”. Com Gilles Bragard, o fundador do clube, participaram na sessão Christian Garcia, chef executivo do Príncipe Alberto do Mónaco, Fabrizio Boca, chef do Presidente italiano, e o seu assistente Massimo Sprega, Jerome Rigaud, antigo chef de Vladimir Putin, Julien Dugourd, chef pasteleiro do Château de La Chèvre d’Or e Hu Tao Sheng, antigo responsável pelos banquetes do Grande Salão do Povo.

