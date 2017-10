Coreia do Norte: Clã Kim visitou fábrica de cosméticos

O líder norte-coreano, Kim Jong-un, visitou uma fábrica de cosméticos, acompanhado da mulher e da influente irmã, com as fortes tensões em torno das ambições militares do país sob pano de fundo.

Durante essa “visita de orientação no terreno” a uma fábrica de cosméticos de Pyongyang, no domingo, o líder norte-coreano elogiou os produtos de “nível internacional” que permitem “realizar o sonho das mulheres que desejam ser mais bonitas”, de acordo com a agência oficial da Coreia do Norte KCNA.

Kim Jong-un fez-se acompanhar pela irmã mais nova, Kim Yo-Jong, que foi promovida recentemente à direcção política do partido único da Coreia do Norte, realçou a KCNA, que também divulgou fotografias relativas à visita. Kim Yo-jong e Ri Sol-ju são consideradas as mulheres mais influentes daquele país asiático, profundamente patriarcal.

Desde a chegada ao poder de Kim Jong-un, em Dezembro de 2011, ambas acompanham frequentemente as visitas oficiais do líder quando as antecessoras raramente eram avistadas em público.

Ri, antiga cantora igualmente conhecida pelo gosto pela alta-costura, teve três filhos com Kim Jong-un.

A irmã do dirigente norte-coreano, que terá perto de 30 anos, foi promovida recentemente à direção política do Partido dos Trabalhadores da Coreia, órgão de decisão presidido por Kim Jong-un.

Os dois irmãos nasceram da união do falecido líder Kim Jong-Il e da terceira mulher, a antiga dançarina Ko Yong-Hui. família Kim está no poder na Coreia do Norte desde 1948.