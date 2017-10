Companhia nacional de dança de Cabo Verde apresenta espectáculo no Teatro D. Pedro V  

A Associação de Divulgação da Cultura Cabo-verdiana (ADCC) traz a Macau já amanhã a Companhia Nacional de Dança de Cabo Verde, Raiz di Polon. O grupo vai levar ao palco do Teatro D. Pedro V a sua mais recente produção, “A Serpente”. O bailado é da responsabilidade do coreógrafo Mano Preto e foi buscar inspiração à peça com o mesmo nome de Nélson Rodrigues.

Em palco, Mano Preto e Betty Fernandes, os fundadores da companhia, unem esforços com Júlia Furtado e dão corpo a um triângulo amoroso, recriando em palco o drama de um casal assombrado pelo ciúme. Da banda sonora fazem parte clássicos do repertório musical cabo-verdiano, com ênfase nas mornas de Eugénio Tavares.

O grupo Raiz di Polon foi fundado em 1991 e desde então tem-se dedicado à promoção da dança contemporânea. A companhia já actuou em quatro continentes e foi recentemente condecorada com o Segundo Grau da Ordem do Dragoeiro pelo Presidente da República de Cabo Verde.

O espectáculo “A Serpente” decorre amanhã no Teatro D. Pedro V, pelas 20h. A entrada é livre mas os bilhetes devem ser previamente levantados no Instituto Português do Oriente ou na Livraria Portuguesa. Paralelamente ao espectáculo, a companhia Raiz di Polon vai conduzir dois workshops, um na Escola Portuguesa de Macau e o outro no âmbito do projecto Artfusion, nos dias 30 e 31 de Outubro.