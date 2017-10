Carruagens do metro sem materiais forjados pela Kobe Steel

A garantia foi na sexta-feira avançada pelo Governo, através do Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas. O organismo assegura que as carruagens que vão circular no futuro metro ligeiro do território não têm materiais fabricados pela Kobe Steel, a empresa de siderurgia do Japão que falsificou dados técnicos durante mais de uma década. As carruagens, recorde-se, já se encontram a caminho de Macau.

O Gabinete para as Infra-estruturas de Transportes (GIT) garantiu na sexta-feira que as carruagens do metro ligeiro de Macau, fabricadas no Japão, não têm materiais da Kobe Steel, siderúrgica envolvida num escândalo de falsificação de dados técnicos.

“O GIT recebeu a confirmação preliminar da fabricante dos comboios do metro ligeiro de Macau, a Mitsubishi Heavy Industries (MHI), em que se informou que o material da estrutura do corpo dos comboios fornecidos a Macau não é da Kobe Steel”, indicou em comunicado.

A Kobe Steel admitiu, em meados do mês, a manipulação dos certificados de inspecção de alguns dos seus produtos, os quais foram “reescritos de forma inapropriada e enviados como se cumprissem as especificações”.

De acordo com os meios de comunicação social japoneses, os dados manipulados estarão relacionados com as características de resistência e outros detalhes técnicos de materiais como ferro, alumínio ou cobre, afectando mais de duas centenas de empresas fornecidas pela Kobe Steel. Entre os clientes daquela que é uma das maiores siderúrgicas do Japão figura a Mitsubishi Heavy Industries.

Na sequência do escândalo, as autoridades japonesas apelaram aos fabricantes automóveis e aeronáuticos para verificarem as características técnicas reais dos componentes que lhes foram fornecidos pela Kobe Steel.

Na nota, o Gabinete para as Infraestruturas de Transportes de Macau sublinhou ter solicitado à Mitsubishi Heavy Industries informações sobre a origem do material adoptado nas carruagens do metro ligeiro.

O GIT sublinhou a obrigatoriedade de as carruagens passarem por “uma série de testes rigorosos antes da entrada em funcionamento”, para garantir que o desempenho da estrutura corresponde a critérios internacionais, destacando ainda que a segurança das carruagens vai ser examinada por uma terceira entidade independente.

As primeiras carruagens começaram a sair na sexta-feira do Japão, prevendo-se que cheguem ao território dentro de dias.

Prometido há vários anos, o metro ligeiro, que sofreu uma série de atrasos e derrapagens orçamentais, divide-se entre a linha da Taipa e a da península de Macau. Segundo as previsões oficiais, a primeira deve estar concluída em 2019, mas a segunda ainda não tem data.

O Governo de Macau celebrou com a Mitsubishi Heavy Industries, em 2011, um contrato para a prestação dos serviços de fornecimento dos comboios e do sistema do metro ligeiro por 4,6 mil milhões de patacas.

Face aos atrasos, quatro anos depois, o governo negociou com o fornecedor japonês um ajustamento ao contrato, no valor de 700 milhões de patacas, destinado principalmente à coordenação com a entrada em operação da linha da Taipa, à alteração ao projecto, ao ajuste e à instalação do sistema de carruagens e dos equipamentos complementares, assim como à prorrogação do prazo de serviços da equipa técnica.

Esse montante também abrange, entre outros, as despesas de armazenamento das carruagens e dos equipamentos de sistemas, de seguro, de manutenção e de prorrogação do prazo de garantia.

O metro constitui uma das principais obras públicas desde a transferência do exercício de soberania de Portugal para a República Popular da China, em 1999, sendo descrito no recém-apresentado Plano Geral de Desenvolvimento da Indústria do Turismo de Macau, como a “espinha dorsal” para melhorar o trânsito.