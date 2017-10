Associação dos Embaixadores do Património de Macau propõe-se recordar Guerra Sino-Japonesa  

A Associação dos Embaixadores do Património de Macau encontra-se a recrutar 20 estudantes universitários para integrarem uma viagem por alguns dos locais mais emblemáticos da Guerra Sino-Japonesa. A actividade deverá decorrer entre 22 e 26 de Dezembro e propõe-se levar os estudantes até à província de Hunan onde irão ter contacto com a história e os locais onde decorreram alguns dos combates do conflito contra o Japão.

As candidaturas estão abertas até 5 de Novembro a qualquer estudante que se encontre a frequentar qualquer grau universitário. Os interessados podem concorrer através da página electrónica da Associação dos Embaixadores do Património de Macau.

Comummente conhecida como Guerra Sino-Japonesa, a Guerra de Resistência contra os Agressores Japoneses decorreu entre 1931 e 1945, tirando a vida a 35 milhões de chineses, entre militares e civis. Também conhecido como a Segunda Guerra China-Japão, o conflito apenas terminou com a capitulação nipónica perante os Aliados, que ditou o fim da Segunda Guerra Mundial.