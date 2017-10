Alteração ao Regime de Garantia de Depósitos exclui dedução de dívidas

O Executivo propõe-se garantir em pelo menos 500 mil patacas os activos bancários dos depositantes, independentemente das dívidas que possam eventualmente ter à banca. As alterações ao Regime de Garantia de Depósitos Bancários foram apresentadas na sexta-feira em sede de Conselho Executivo. Na mesma ocasião foi anunciada a reestruturação orgânica da Direcção dos Serviços de Economia.

O Governo elaborou uma proposta de lei de alteração ao Regime de Garantia de Depósitos que prevê mexidas nos critérios a observar no valor da compensação a pagar pelos bancos, nomeadamente excluindo a dedução de dívidas.

Esta proposta de lei tem como finalidade “a simplificação do cálculo de compensação a pagar aos depositantes”, traduzindo-se nomeadamente “no reforço da garantia a conceder aos direitos e interesses razoáveis dos depositantes”, “contribuindo, assim, para a promoção da política de estabilidade financeira de Macau, afirmou sexta-feira o porta-voz do Conselho Executivo, Leong Heng Teng.

Em concreto, o Governo propõe mexidas nos critérios a observar na determinação do valor da compensação, deixando cair a dedução das eventuais dívidas do depositante à respectiva instituição aquando do accionar da garantia pelo Fundo de Garantia de Depósitos (FGD).

À luz da proposta de lei – que carece de ser aprovada pela Assembleia Legislativa – continuam a ser levados em conta os saldos dos depósitos garantidos do depositante na entidade participante em causa, acrescidos dos respectivos juros contados até àquela data, explicou Leong Heng Teng.

O actual regime prevê um limite máximo de reembolso de 500 mil patacas a cada depositante e por banco.

Todos os bancos autorizados a exercer actividade em Macau (com a excepção dos balcões ‘offshore’) e a Caixa Económica Postal são obrigados a participar no Regime de Garantia de Depósitos, cuja gestão e financiamento é da competência do Fundo de Garantia de Depósitos, apoiado técnica e administrativamente pela Autoridade Monetária de Macau (AMCM).

O FGD, criado com uma dotação inicial de 150 milhões de patacas, dispõe atualmente de uma verba de 401 milhões de patacas, segundo Leong Heng Teng.

As verbas do Fundo de Garantias de Depósitos são provenientes principalmente da dotação do Governo, mas também da contribuição obrigatória anual dos bancos participantes a calcular com base numa determinada percentagem sobre o valor total dos depósitos garantidos.

De acordo com o regulamento administrativo em vigor, essa percentagem corresponde atualmente 0,05 por cento, sendo o montante de contribuição mínima de 10.000 patacas.

A garantia é accionada oficiosamente pelo Fundo de Garantia de Depósitos quando o chefe do Executivo aprovar uma deliberação do Conselho de Administração da AMCM que considere que a entidade participante não tem ou revela não ter a possibilidade de reembolsar os respectivos depositantes, ou quando for declarada a falência por sentença judicial.

O Conselho Executivo anunciou ainda que deu ‘luz verde’ a duas propostas de regulamento administrativo, com a primeira a dizer respeito à organização e funcionamento da Direção dos Serviços de Economia (DSE): “Devido à mudança rápida da conjuntura económica mundial verificada nos anos recentes e à realidade do desenvolvimento económico de Macau”, propõe-se uma “reconfiguração da estrutura orgânica” dos Serviços de Economia que “permita impulsar o desenvolvimento industrial e comercial de Macau, promovendo a diversificação adequada da economia e satisfazendo as necessidades da sociedade”.

Não obstante as mudanças, incluindo fusões, a estrutura da DSE manter-se-á com cinco departamentos e nove divisões.

No entanto, vão ser retiradas ao Departamento de Desenvolvimento de Convenções e Exposições e das Actividades Económicas (DDCEAE) as competências relativas à promoção do desenvolvimento de convenções e exposições. Essas competências vão passar para o Instituto de Promoção do Comércio e Investimento de Macau (IPIM) que, por via dessa mudança, vai ver o regime orgânico alterado.

Segundo Leong Heng Teng, sugere-se “alargar o âmbito das responsabilidades do IPIM, adicionando nomeadamente o impulso ao desenvolvimento da indústria de convenções e exposições e promoção das funções de Macau como plataforma de serviços para a cooperação comercial entre a China e os países de língua portuguesa”.

Neste âmbito, vai ser criado o departamento de promoção comercial e económica dos países de língua portuguesa, complementou o presidente do IPIM, Jackson Chang.