AL leva corte de um milhão de patacas no orçamento para 2018

O orçamento da Assembleia Legislativa (AL) para o próximo ano, que será discutido a 6 de Novembro, deverá sofrer um corte de cerca de um milhão de patacas comparativamente a 2017.

A proposta, que já foi admitida no hemiciclo, prevê um valor de 184 milhões e 630 mil patacas, representando um corte de 0,71 por cento comparativamente ao orçamento inicial para este ano, sendo que esse valor acresce a 0,84 por cento, tendo em conta a revisão feita em Abril.

Relativamente ao próximo ano, a Assembleia Legislativa tenciona reduzir as despesas a nível do pessoal em 0,69 por cento, com os valores do orçamento deste ano a cifrarem-se em 139 milhões de patacas.

As despesas com aquisição de bens e serviços levaram também um corte, na ordem dos 10 por cento, sendo justificado com a “redução das dotações nas rubricas ‘estudos, consultadoria e tradução’ e ‘publicações técnicas e especializadas’”, segundo noticiou a emissora em língua portuguesa da Rádio Macau. Os gastos correntes irão levar um corte de 2,5 por cento devido “à redução da rubrica ‘fundo de pensões – regime de previdência’”.

Relativamente a 2018 destaca-se o aumento das despesas de capital, com o valor a duplicar para 5 milhões e 980 mil patacas, incremento justificado com a necessidade de “pagar as despesas com a substituição, em 2018, de alguns equipamentos de ar condicionado, em uso há mais de dez anos, e com a realização de algumas obras de pequena dimensão”, noticiou ainda a emissora publica de radiodifusã