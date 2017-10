Na despedida de Bhumibol: Oficiais do Exército tailandês impulsionam a “Great Victory Royal Chariot” – ou Phra Maha Phichai Ratcharot – que transporta a urna do falecido Rei Bhumibol Adulyadej do Palácio Real ao Crematório Real, em Salam Luang, Banguecoque. Milhares de tailandeses prestaram ontem a sua última homenagem ao Rei Bhumibol Adulyadej, na cerimónia de cremação. O monarca morreu aos 88 anos no hospital Siriraj, a 13 de Outubro de 2016, após 70 anos no trono. EPA / DIEGO AZUBEL

