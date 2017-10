UM organiza workshop sobre educação  

O Centre for Teaching and Learning Enhancement (Centro de Reforço do Ensino e da Aprendizagem) da Universidade de Macau dinamizou um workshop subordinado ao tema “General Education: Challenges and Opportunities” (Educação Geral: Desafios e Oportunidades). Para a formação foram convidados não só académicos da maior instituição de ensino superior do território mas também do Roanoke College, nos Estados Unidos da América, e da Universidade Chinesa de Hong Kong, da vizinha Região Administrativa Especial.

Presente no workshop esteve Lionel Ni, vice-reitor para os assuntos académicos da Universidade de Macau. Ni notou que, actualmente, a educação geral pode ser uma mais valia para os estudantes, nomeadamente no que diz respeito ao alargamento dos seus horizontes e desenvolvimento de ‘soft skills’: “Hoje em dia o mundo é cada vez mais global, baseado em conhecimentos, conectado e enfrenta desafios cada vez mais rápidos. Os licenciados de hoje vão ter várias carreiras diferentes que por vezes podem nem estar relacionadas com os formações que obtiveram na faculdade”, disse o vice-reitor, citado num comunicado da Universidade de Macau.

Entende Lionel Li que, neste mundo de mudanças velozes, os alunos “precisam de responder de forma criativa e procurar oportunidades numa economia em rápida mutação”. E de que forma o podem fazer? “Ao terem na sua posse um sistema integrado de conhecimentos e um conjunto diverso de ferramentas”, considerou.

Por sua vez, Katrine Wong, directora do Centre for Teaching and Learning Enhancement, argumentou que ter controlo sobre a aprendizagem dos alunos numa sala de aula com muitos estudantes é uma tarefa desafiante. Por isso, a responsável apresentou aos participantes do workshop um conjunto de estratégias que incluem uma aparentemente simples e bem sucedid: dispor as mesas em formato hexagonal