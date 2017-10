Trânsito em troço rodoviário da Taipa interrompido por 22 dias  

Um troço da Estrada Governador Albano de Oliveira, entre o Jockey Clube de Macau e a Rotunda Tenente P.J. da Silva Loureiro vai estar vedado ao trânsito rodoviário a partir de hoje, por um período de 22 dias.

Em alternativa, os condutores poderão utilizar o troço da mesma estrada, junto ao Windsor Arch, que passa a funcionar temporariamente com dois sentidos de circulação.

O Gabinete para as Infra-estruturas de Transportes e a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego “apelam aos condutores para prestarem atenção à alteração provisória de trânsito e às sinalizações de trânsito in loco, conduzindo com precaução”, lê-se num comunicado divulgado pelos organismos.

A suspensão do trânsito no troço em questão deve-se aos trabalhos de coordenação com a execução da obra de instalação de barreiras visuais do viaduto do Metro Ligeiro.