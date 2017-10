Merkel, Putin e Trump felicitam Xi pela re-eleição

Angela Merkel, Vladimir Putin e Donald Trump felicitaram o Presidente chinês, Xi Jinping, pela sua reeleição como secretário-geral do Partido Comunista Chinês (PCC).

O Presidente russo, Vladimir Putin, disse num comunicado que “os resultados da votação confirmaram plenamente a autoridade política de Xi Jinping e o amplo apoio à sua política de desenvolvimento socioeconómico da China e de fortalecimento das suas posições internacionais”.

O chefe do Kremlin declarou-se convicto de que as decisões do “verdadeiro acontecimento histórico” que foi o XIX Congresso do PCC vão contribuir para fortalecer as relações de “associação integral e de confiança” entre a Rússia e a China.