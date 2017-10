Macau e Guangxi realizam reunião de cooperação conjunta  

O secretário para a Economia e Finanças, Lionel Leong, teve esta quinta-feira uma reunião com o vice-presidente da Região Autónoma da Etnia Zhuang de Guangxi, Zhang Xiaoqin, tendo em vista o reforço da cooperação conjunta entre as duas regiões. No encontro, o dirigente de Macau referiu que têm sido cumpridos os consensos acordados, em 2014, durante a primeira reunião sobre a cooperação entre Guangxi e Macau. Os aspectos em causa dizem respeito ao turismo, às convenções e exposições comerciais, cultura e criatividade e também à protecção ambiental.

