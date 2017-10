Macau ajuda Sands a alcançar receitas de 3,2 mil milhões no terceiro trimestre

A concessionária de jogo Las Vegas Sands apostou forte nas operações asiáticas durante o terceiro trimestre deste ano, tendo conseguido amealhar uma receita de 3,2 mil milhões de dólares norte-americanos entre Junho e Setembro. O montante esconde um crescimento de 7,7 por cento face ao período homólogo do ano anterior.

O lucro ajustado registou um aumento de 6 por cento, para 1,2 mil milhões, enquanto que as receitas liquidas subiram 13 por cento, para 685 milhões de dólares. De acordo com o presidente da Sands, Sheldon Adelson, os resultados registados neste terceiro semestre devem-se muito “ao forte crescimento em Macau e Singapura”.

Na RAEM, a Sands China alcançou um aumento de 12,2 por cento nas receitas, correspondente a 1,93 mil milhões, enquanto o lucro líquido passou para 403 milhões. O lucro ajustado da operadora atingiu 652 milhões, representando o melhor resultado da Sands China desde o primeiro trimestre de 2014, antes das medidas anti-corrupção lançadas por Pequim surtirem efeito. A campanha desencadeada por Xi Jinping acabou por resultar numa quebra nas receitas de jogo ao longo de 26 meses.

Apesar de algumas propriedades da Sands China terem registado uma queda significativa nas receitas VIP, os valores globais acabaram por subir graças à abertura do “The Parisian” , que levou ao crescimento do sector VIP em quase 85 por cento do segundo para o terceiro trimestre. O ‘resort’, que abriu portas em Setembro do ano passado, registou um volume de negócios VIP de 6,95 mil milhões, ultrapassando os 6,9 mil milhões alcançados pelo “The Venetian”.

De forma geral, o volume de negócios VIP da Sands China registou um crescimento de quase 48 por cento em termos anuais, enquanto o sector dos grandes apostadores apresentou melhorias na ordem dos 19,2 por cento. O mercado de massas subiu 9,6 por cento, enquanto que o segmento premium cresceu 17,7 por cento.

Em Singapura, o Marina Bay Sands alcançou receitas de 793 milhões de dólares (mais 4,1 por cento), enquanto o lucro ajustado apresentou melhorias de 13 por cento, para um total de 442 milhões de dólares norte-americanos.